Ducati, Dall’Igna: "Caduta Bagnaia un finale amaro, sia da insegnamento"

ROMA - Nella gara di Austin, Francesco Bagnaia è incappato nella seconda caduta consecutiva, dopo quella rimediata sotto la pioggia in Argentina. Uno "zero" pesante per il morale, più che per la classifica, con il torinese che si è dimostrato frustrato per una caduta definita inspiegabile. Concetto ribadito da Luigi Dall'Igna, che ha sottolineato quanto la scivolata sia stata inaspettata, soprattutto perché arrivata in un momento in cui tutto sembrava sotto controllo. "Un finale amaro dopo aver dominato qualifiche e Sprint con una prestazione solida", ha sintetizzato il direttore generale di Ducati nel classico resoconto dopo un Gran Premio.