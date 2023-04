MotoGP, retromarcia Razgatlioglu: “La Superbike è più divertente”

ROMA - "La posizione della seduta è insolita, molto in alto; così non sentivo bene l'anteriore e facevo fatica a curvare. Non ero seduto bene. Sì, mi sono divertito in entrambi i giorni, ma guido una Superbike da molti più anni, e per me rimane più divertente, perché mi siedo di più sulla moto". Così Toprak Razgatlioglu ha commentato i due giorni di test a Jerez sulla Yamaha M1 di MotoGP. Il pilota turco, campione del mondo con le derivate di serie nel 2021, è al centro del dibattito per un possibile cambio di categoria, con l'ipotesi di prendere il posto di Franco Morbidelli.