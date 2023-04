MotoGP, Pedrosa: "Io lavoravo per la squadra, Marquez pensava a se stesso"

ROMA - Uno dei più importanti piloti della storia della MotoGP è senza ombra di dubbio Daniel Pedrosa che, probabilmente, ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Lo spagnolo, recentemente intervistato da 'Revelo', ha raccontato alcuni dettagli inerenti il suo tormentato rapporto con Marc Marquez: "Da quando sono arrivato in Honda ho sempre pensato al bene della squadra e a come aiutare per lo sviluppo della moto. Lui, invece, pensava soltanto a se stesso. Le linee guida del team erano chiare, il più veloce era il numero uno e sceglieva i componenti". Una filosofia estremamente diversa, dunque, che non ha fatto certamente nascere un amore tra i due.