Ducati, Bastianini punta Jerez e fissa l'obiettivo: "Voglio i punti"

ROMA - L'appuntamento di Jerez , il quarto della stagione di MotoGP potrebbe essere il momento del rientro di Enea Bastianini , dopo l'infortunio rimediato nella Sprint di Portimao. Il pilota della Ducati , che ha dovuto già saltare l'Argentina e Austin, ha infatti parlato ai microfoni di Sky Sport 24, affermando: "Le ultime indicazioni sono state buone, l’ultimo test di Misano è stato molto più positivo rispetto a quello pre-Austin . Non ho tentennato, partirò per Jerez anche se non sono al cento per cento. Non riesco a stare a casa, ho voglia di correre".

Bastianini: "A Jerez voglio la top-10"

"Proverò a portare a casa qualche punticino - ha aggiunto Bastianini, che ha così fissato il proprio obiettivo per la gara -. Sarò contento se riesco a stare nei primi dieci, sarebbe un bel risultato. So che mi daranno molta noia le curve a destra e a Jerez ce ne sono abbastanza. Speriamo gli antidolorifici facciano effetto. Sono più tranquillo per la Sprint che per la gara normale". Bastianini si è poi soffermato sulla necessità di saltare Austin, una pista a lui particolarmente amica: "Non esserci stato in America è stata dura, ma credo che quella di saltare il Gran Premio sia stata la decisione più saggia".