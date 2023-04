MotoGP, niente GP del Kazakistan: cancellato per lavori di omologazione

ROMA - Il Gran Premio del Kazakistan dovrà attendere prima di fare il proprio esordio nel Motomondiale. La gara sul circuito Internazionale di Sokol, infatti, è stata cancellata dal calendario 2023 di MotoGP per via dei dei lavori di omologazione che sono ancora in corso di svolgimento. Come annunciato dalla direzione di gara del circus motociclistico, questo appuntamento non verrà sostituito e il calendario della stagione avrà una gara in meno rispetto a quanto programmato in origine. Ad ogni modo ci sono delle possibilità che si corra in Kazakistan dal 2024, quando i lavori dovrebbero essere ormai completati.