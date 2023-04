MotoGP, Bagnaia: "Dopo le cadute voglio tornare a lottare per la vittoria"

ROMA - Francesco Bagnaia, dopo le recenti battute di arresto in Argentina e in Texas, vuole riportare la sua Ducati sul gradino più alto del podio nel prossimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Nel weekend il circus motociclistico fa tappa a Jerez de la Frontera per il Gran Premio di Spagna e questa sarà una grande occasione di riscatto per Pecco che, a pochi giorni dalla gara, ha dichiarato il suo obiettivo principale: "Dopo le due cadute che non mi hanno permesso di raccogliere punti preziosi, andrò in pista per tornare a lottare per il successo".