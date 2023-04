Ducati, Bastianini ottiene il pass medico per correre a Jerez

ROMA - Enea Bastianini prenderà parte al Gran Premio di Spagna , quarto appuntamento del mondiale di MotoGP : in mattinata, infatti, è arrivato il via libera da parte dello staff medico nei confronti del pilota Ducati , che è stato dichiarato FIT. Il centauro riminese, dopo la prova effettuata in Italia, era partito con grandi speranze alla volta di Jerez, e ha superato quindi anche l'ultimo ostacolo, e sarà presente in griglia.

Ducati, Bastianini ha superato l'infortunio

L'ex alfiere del team Gresini si era infortunato nel primo weekend stagionale, in Portogallo, dopo un contatto fortuito con Luca Marini, rimediando la frattura composta della scapola destra. Bastianini, infatti, è stato costretto a saltare anche gli appuntamenti in Argentina e in Texas. Ora, per la tappa spagnola, il ritorno in pista per provare a segnare i primi punti del proprio campionato, anche se l'obiettivo di gara non può certo essere quello di lottare fin da subito per la vittoria.