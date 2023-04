MotoGP Spagna 2023, diretta qualifiche e Sprint: dove vederle in tv

JEREZ - Scattano le qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. I piloti del motomondiale si sfideranno sul tracciato di Jerez. Si comincia alle 10:10 con le ultime prove libere, mentre alle 10:50 e alle 11:15 il via, rispettivamente, a Q1 e Q2 per definire la griglia di partenza della Sprint, che scatterà alle ore 15. La giornata sarà trasmessa interamente in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP (canale 208) e in streaming su NowTV e Sky Go. Mentre in chiaro, le qualifiche e la Sprint saranno trasmesse in diretta su TV8.