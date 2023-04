Terrore per Espargaró, evita per un soffio un gatto in pista a Jerez! VIDEO

JEREZ DE LA FRONTERA (Spagna) - Momenti di paura per Aleix Espargaró durante le terze prove libere del Gran Premio di Spagna di Motogp. L'esperto centauro spagnolo dell'Aprilia si è ritrovato davanti, per qualche istante, un gatto che ha attraversato la pista di Jerez de la Frontera. Per fortuna non c'è stata collisione, ma Espargaró è apparso contrariato per l'accaduto. Nel weekend, a Jerez, è in programma in Gp di Spagna, quarta gara del motomondiale 2023. Oggi, sabato, alle 14.55 è in programma la sprint race della MotoGp mentre la gara di domenica, per la classe regina, è fissata alle ore 15.