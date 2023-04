MotoGP Spagna: Espargaro in pole a Jerez, quinto Bagnaia

JEREZ - E' Aleix Espargaro a prendersi la pole position nel Gran Premio di Spagna, valevole per la quarta tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. Il pilota dell'Aprilia, con il tempo di 1:37.216, partirà davanti a tutti nella Sprint di sabato e nella gara di domenica. In prima fila ci saranno anche la KTM di Jack Miller e la Ducati Pramac di Jorge Martin. Una KTM anche da aprire la seconda fila, con Brad Binder appena davanti a Pecco Bagnaia e Dani Pedrosa, tornato in pista grazie a una wild card nel wekeend di Jerez. Miguel Oliveira partirà dalla settima casella, davanti a Johann Zarco e Luca Marini, mentre a chiudere la top ten del Q2 c'è Maverick Vinales. Marco Bezzecchi, leader della classifica piloti, partirà invece tredicesimo.