MotoGP: maxi caduta a Jerez, coinvolto anche Bezzecchi

JEREZ - Caduta per quattro piloti durante la Sprint del Gran Premio di Spagna, valevole per la quarta tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. Al secondo giro della mini-gara del sabato, quattro piloti tra cui Marco Bezzecchi sono finiti a terra a causa di un contatto multiplo tra loro in curva. Il pilota del team VR46, attuale leader della classifica, si è rialzato zoppicando. Gli altri piloti coinvolti sono stati Franco Morbidelli, Alex Marquez e Augusto Fernandez. Subito è scattata la bandiera rossa, e al termine dello stop tutti i piloti caduti sono riusciti a riprendere la Sprint. Nella seconda parte da registrare anche la caduta di Aleix Espargaro.