MotoGP, Bagnaia: "Le cadute? Rossi mi ha detto di andare più piano"

JEREZ - "Sono felicissimo. Stamattina il mio feeling stava già migliorando, però non era abbastanza. Il mio team ha lavorato benissimo. Stavo perdendo nel terzo settore ma siamo stati competitivi, e non era facile. Sono felicissimo, più di così non si poteva fare". Pecco Bagnaia ha parlato così dopo il secondo posto nella Sprint del Gran Premio di Spagna, valevole per la quarta tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. Il campione del mondo della Ducati si è mostrato soddisfatto dopo il risultato nella mini-gara del sabato sul circuito di Jerez, guardando con ottimismo alla gara di domenica.