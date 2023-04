MotoGP, a Jerez Bagnaia torna alla vittoria: battute le KTM

JEREZ - Il Gran Premio di Spagna, valido come quarta tappa del mondiale 2023 di MotoGP, ha visto trionfare Francesco Bagnaia. Il pilota della Ducati, scattato dalla quinta casella, ha ingaggiato una lotta serrata con i piloti della KTM, Jack Miller e Brad Binder (quest'ultimo vincente nella Sprint del sabato), resistendo nel finale agli ultimi tentativi del pilota sudafricano. Un successo che vale la nuova vetta della classifica a Pecco. Decimo posto per Fabio Quartararo, protagonista di un incidente in avvio di gara che ha coinvolto Miguel Oliveira portando alla bandiera rossa e al long lap penalty al pilota della Yamaha.