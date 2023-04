Ducati, Bagnaia penalizzato a Jerez: “Serve coerenza nelle decisioni”

JEREZ - "Sono rimasto sorpreso dalla penalità, ne abbiamo viste di peggio e senza sanzioni. Ma la accetto". Così Francesco Bagnaia, ai microfoni di Sky Sport, ha cominciato la propria analisi su quanto visto nel GP di Spagna di MotoGP, in cui il pilota della Ducati è tornato alla vittoria, nonostante una penalità per un contatto con Jack Miller. Ma Pecco insiste nell'invocare coerenza nelle decisioni dello Stewards Panel: "Ci stiamo lamentando perché vogliamo più coerenza in queste decisioni. Lo show così ne va a perdere, per cui sarebbe meglio essere costanti. Se arriviamo ad avere penalità uniformi, almeno possiamo capire cosa si può fare e cosa no. Oggi ci siamo appena appena toccati, non ci siamo mandati fuori; se da ora in avanti questa situazione verrà sempre penalizzata, va bene".