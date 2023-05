MotoGP, Oliveira costretto ad un nuovo stop: ecco l'entità dell'infortunio

ROMA - Non arrivano buone notizie per Miguel Oliveira. Il pilota portoghese dell'Aprilia, infatti, dopo l'incidente con Fabio Quartararo avvenuto lo scorso weekend nel Gran Premio di Spagna, è stato trasportato al centro medico per verificare le sue condizioni. In seguito a degli esami a cui è stato sottoposto il centauro lusitano, è stata evidenziata una piccola frattura dell'omero della spalla sinistra, che lo terrà fermo per qualche settimana. L'Aprilia, dunque, potrebbe decidere di sostituire temporaneamente Oliveira con Lorenzo Savadori, come fatto nei test di Jerez de la Frontera.