MotoGP, Rossi e Lorenzo: "pace fatta" sui social

Lorenzo e Rossi, la foto della “pace”

“Poco talento in un metro quadro”… Ha commentato così la foto, sul suo profilo Instagram, l’ex pilota di Palma de Maiorca, ironizzando sull’enorme qualità di due leggende delle due ruote. Che fino a qualche anno fa infiammavano le platee di tutto il mondo, con battaglie in pista e vibranti “testa a testa” immediatamente fuori. Dalle conferenze stampa agli spazi comuni pre e post-gara, non c’è stato un momento in cui i due (che per un periodo hanno condiviso anche il box) non se le siano “dette” di santa ragione. Una rivalità solo sportiva, a guardare l’ultima foto tra i due, che adesso sembra aver voltato definitivamente pagina.