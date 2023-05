MotoGP, Pol Espargaro dopo l'incidente: "Ho perso nove chili"

ROMA - Ad oltre un mese di distanza dal grave incidente che lo ha visto coinvolto sul tracciato di Portimao , in occasione del Gran Premio di Portogallo , Pol Espargaro è tornato a farsi vedere sui social network per parlare delle sue condizioni fisiche. Lo spagnolo, attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha spiegato la situazione: “ Mi sono rotto la mandibola in due pezzi e sono stato costretto a tenerla chiusa per quattro settimane. Non potevo mangiare, ho perso 8-9 chili . Adesso però sono in grado di sorridere e a parlare abbastanza bene. Poi ho subito anche una lesione all'orecchio che è stato operato".

Espargaro, incerti i tempi di recupero

Al momento non è chiaro quanto Pol Espargaro potrà tornare in pista per dare battaglia ai suoi rivali, ma il pilota della KTM si è detto voglioso di rientrare in gioco al più presto: "Nonostante le otto fratture riportare, voglio tornare al più presto in moto. Non vedo l'ora, anche perché il mio team sta lavorando bene e la moto va molto veloce. Approfitto per ringraziare tutti per i messaggi ricevuti in questo momento complicato. Ringrazio anche la mia squadra e tutte le persone che sono con me quando corro. Non so quanto potrò tornare, ma spero al più presto".