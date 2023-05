MotoGP, Lorenzo su Marquez: "Rapporto con la Honda non più idilliaco"

ROMA - Jorge Lorenzo ha detto addio alle gare da qualche anno , ma continua ad assere al centro della MotoGP poiché ora ricopre il ruolo di commentatore per un emittente spagnola. L'ex pilota della Honda ha avuto modo di fare squadra con il connazionale Marc Marquez che, in questo momento è rimasto fuori dalle gare a causa di un infortunio . Con ogni probabilità l'otto volte campione del mondo tornerà in pista a Le Mans questo fine settimana per prendere parte al Gran Premio di Francia e spera di avere a disposizione una moto competitiva, come confermato proprio da Lorenzo.

La rivelazione di Lorenzo su Marquez

L'ex pilota della Yamaha, Jorge Lorenzo, ha fatto una rivelazione in merito all'attuale rapporto tra Marc Marquez e la Honda: "La Honda è una moto con cui solo Marc può conquistare i campionati. Hanno un grande potenziale sotto tanti aspetti ed è un peccato non sfruttarlo. I rapporti tra Marquez e la Honda non sono più idilliaci, qualcosa è cambiato. L'amore è un po' finito, bisogna migliorare oppure il distacco crescerà ulteriormente. Marquez abbia dato un ultimatum alla Honda, sia in privato, sia in pubblico. Serve una reazione per avvicinarsi alla Ducati", ha spiegato Jorge Lorenzo nel corso di un'intervista rilasciata al sito Dorna.