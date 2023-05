MotoGP, Marquez torna in pista a Le Mans: ora è ufficiale

ROMA - Marc Marquez tornerà in pista e lo farà questo weekend nel Gran Premio di Francia di MotoGP sulla pista di Le Mans. Lo spagnolo, dopo aver smaltito l'infortunio alla mano rimediato durante la prima uscita stagionale in Portogallo, farà il suo atteso rientro con l'obiettivo di essere competitivo sin da subito con la sua Honda . Marquez sarà in pista anche senza il peso della penalità di due long lap penalty da scontare dopo l'incidente di Portimao , dato che la Corte d'Appello ha accolto il ricorso del suo team.

Honda: "Marquez fa il suo atteso ritorno"

"Marc Marquez fa il suo tanto atteso ritorno per proseguire il suo rapporto Repsol Honda Team e ricongiungersi a Joan Mir, tutti e due alla ricerca di prestazioni stabili in questo weekend. Marc torna dopo essersi rotto il primo metacarpo della mano destra in Portogallo, poiché in seguito ai controlli con tre diversi team medici, tutti i soggetti coinvolti sono soddisfatti della guarigione dell'osso e lo spagnolo tornerà in pista in Francia", ha comunicato la Honda Repsol, annunciando il rientro in pista di Marquez.