MotoGP: Martin vince la Sprint in Francia davanti a Binder e Bagnaia

LE MANS - E' Jorge Martin a portarsi a casa la vittoria nella Sprint del Gran Premio di Francia, valevole per la quinta tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. pilota spagnolo del team Pramac porta la sua Ducati alla meritata vittoria, con un grosso vantaggio su Brad Binder in seconda posizione. Sul podio sale anche Pecco Bagnaia, partito in pole, che ottiene comunque punti importanti. Al quarto posto c'è Luca Marini, che nel finale sorpassa Marc Marquez, quinto al traguardo. Sesto Johann Zarco, mentre una caduta mette fuori gioco Fabio Quartararo.