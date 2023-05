MotoGP, diretta gara GP Francia 2023: orario e dove vederla in tv

LE MANS - Sul circuito di Le Mans è il momento della gara del Gran Premio di Francia, valevole come quinto round stagionale della MotoGP. A scattare dalla prima casella sarà Pecco Bagnaia, che andrà alla ricerca di un successo dopo il podio ottenuto nella Sprint del sabato, dietro al vincitore Martin e a Brad Binder. La gara sarà trasmessa dalle ore 14 in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP (canale 208), in streaming sul NOW e su Sky Go, oltre che in chiaro in differita su TV8.