Bufera in MotoGp, clamorosa rissa tra Bagnaia e Vinales al GP di Francia!

LE MANS - Pecco Bagnaia e Maverick Vinales sono stati protagonisti di un litigio in pista durante il GP di Francia di MotoGP. Dopo aver attaccato l'italiano all'interno, l'ex Yamaha è andato largo in staccata. Durante il tentativo di controsorpasso, però, il campione del mondo in carica è finito sulla traiettoria di Vinales, il quale ha sbandato buttando giù anche il collega. I due, subito dopo l'episodio, si sono alzati andandosi incontro, entrambi furiosi per quanto appena accaduto. Attimi di tensione nella ghiaia in seguito a una caduta che poteva avere conseguenze peggiori, con Pecco e Vinales protagonisti di un'accesa discussione.. Da capire ancora le condizioni dei due piloti, con Bagnaia che sembrava zoppicare leggermente.