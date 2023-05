MotoGP. Vinales, l'incidente e il litigio con Bagnaia: "Dobbiamo calmarci"

LE MANS - Nessuna conseguenza, almeno per ora, verso Maverick Vinales e Pecco Bagnaia dopo l' incidente nel Gran Premio di Francia , quinta tappa del Mondiale di MotoGP . I due sono finiti nella ghiaia e si sono resi protagonisti di un'accesa discussione appena dopo la caduta. Proprio Vinales è intervenuto ai microfoni di Sky Sport , spiegandola dinamica dell'incidente: "Sono andato un po' largo, poi ho cambiato direzione e mi sono trovato con Pecco in quel momento, pensavo mi lasciasse un po' più di spazio. Difficile capire se ci sia un responsabile tra noi due. Le gare sono così".

Le parole di Vinales

"Io e Pecco siamo piloti corretti, non buttiamo giù nessuno - ha anche detto Vinales -. Dobbiamo calmarci un po', sennò alla fine della gara non arriva nessuno. Oggi si poteva andare a vincere, è dura perdere punti. Il litigio? Con l'adrenalina è così, ero arrivato al limite". Poi ancora: "Tanti piloti si devono calmare un po', dobbiamo dare l'esempio. Mi sono arrabbiato molto perché avevo un grande potenziale. Mi è dispiaciuto molto per la caduta, è stata dura accettare che sono andato per terra".