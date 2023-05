MotoGP, Aleix Espargaro e la frecciatina a Marc Marquez

ROMA - Marc Marquez è tornato in pista nel Gran Premio di Francia 2023 di MotoGP ed ha fatto già discutere come al suo solito. Oltre alle scintille in pista con il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, il numero 93 della Honda è finito anche nel mirino del connazionale Aleix Espargaro. Il pilota dell'Aprilia, infatti, non avrebbe gradito l'eccessiva considerazione manifestata nei confronti di Marc da parte dei tifosi e dei giornalisti, trascurando invece gli altri centauri iberici.