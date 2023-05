Ducati, piccola frattura per Bagnaia: presenza al Mugello non a rischio

ROMA - "Quando sono tornato da Le Mans, ho continuato a sentire dolore alla mia caviglia destra. Ho quindi deciso di sottopormi a ulteriori controlli al centro medico di Misano, dove è emersa una frattura parziale dell'astragalo ". Questo si legge nell'ultimo post pubblicato da Francesco Bagnaia sul proprio profilo Twitter. Fortunatamente, il pilota della Ducati ha subito aggiunto che "questo non impedirà la mia partecipazione al prossimo Gran Premio d'Italia" . Nessun dubbio, quindi, che il campione del mondo in carica sarà regolarmente impegnato al Mugello, nel weekend del prossimo 11 giugno.

Bagnaia e l'incidente con Vinales

Il fatto risale alla gara della scorsa settimana, a Le Mans, quando Bagnaia ha avuto un pesante contatto con Maverick Vinales, in un incrocio di traiettorie molto discusso, in seguito al quale i due sono anche venuti alle mani, ma che non ha necessitato di provvedimenti disciplinari, in quanto incidente di gara. Un evento che ha portato al terzo "zero" stagionale di Bagnaia, e anche qualche strascico dal punto di vista fisico, in una stagione che finora ha privato Ducati di Enea Bastianini, infortunatosi a Portimao.