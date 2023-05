Aprilia, Espargaro individua il problema: "Ecco perché fatico in gara"

ROMA - “Sono più veloce rispetto all’anno scorso, e sento che in generale la moto va meglio, ma ancora non riesco a vincere. Finora, sono stato il più veloce su quasi tutte le piste, il venerdì ho fatto il miglior tempo in Argentina, in Portogallo e in Spagna. Sono veloce, ma ancora ho molte difficoltà in gara”. Così Aleix Espargaro analizza i problemi che affliggono l'Aprilia in questo avvio di stagione in MotoGP. Lo spagnolo, infatti, è passato da contendente al titolo a ottenere risultati poco brillanti, apparendo poco competitivo nel confronto coi rivali. Ma secondo lui c'è un problema ben definito e chiaro.