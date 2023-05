Ducati, ufficiale il rinnovo di Pirro: sarà collaudatore fino al 2026

ROMA - La Ducati blinda Michele Pirro . Il collaudatore della Rossa, infatti, ha firmato un rinnovo di contratto triennale fino al 2026, che gli garantirà di svolgere i vari test stagionali e di partecipare anche a qualche gara come wild card. L'annuncio del prolungamento di Pirro è arrivato direttamente dalla casa di Borgo Panigale : "Ducati Corse ha il piacere di annunciare che Michele Pirro continuerà ad essere il pilota collaudatore della casa di Borgo Panigale per altri tre anni, fino alla fine del 2026 ".

Pirro: "Orgoglioso di quanto fatto"

"La mia carriera sportiva è stata nel segno di Ducati e non riesco ad immaginarmi con un colore diverso dal rosso della casa di Borgo Panigale. Sono molto orgoglioso di quello che siamo riusciti a fare insieme, ho la possibilità di lavorare a stretto contatto con la nuova generazione di piloti italiani, dai quale si può sempre imparare. Mi impegnerò al massimo come sempre in modo tale da continuare a contribuire allo sviluppo della Desmosedici GP e della Panigale V4. Ringrazio Claudio, Gigi, Paolo e Davide, e tutte le persone che hanno fiducia in me”. Così Michele Pirro ha parlato dopo l'annucio del suo rinnovo con la Ducati.