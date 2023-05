MotoGP, Pol Espargaro spera di tornare al Mugello: "Attendo il via libera"

ROMA - La gara di MotoGP dell'11 giugno sul tracciato del Mugello si avvicina e alcuni piloti sono pronti a fare il loro atteso ritorno. E' possibile che tra questi ci sia anche lo spagnolo Pol Espargaro, fuori dai giochi dall'infortunio rimediato nel primo appuntamento della stagione in Portogallo. Ad aggiornare sulle sue condizioni è stato lo stesso iberico: "Settimana prossima farò la visita medica e se i medici mi daranno il via libera andrò al Mugello. Se non sarà possibile punterò a rientrare per la seconda gara o la terza di questa tripla gara. Non vedo l'ora di tornare in moto. È ciò che mi fa alzare dal letto ogni giorno, il mio carburante definitivo. Mi piacerebbe tornare per il Mugello".