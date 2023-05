MotoGP, Oliveira incerto sui tempi di recupero: "Non è un infortunio semplice"

ROMA - Il Gran Premio d'Italia 2023 di MotoGP si avvicina e qualche pilota sta facendo di tutto per recuperare e prendere parte alla gara sul tracciato del Mugello . Tra questi c'è senza ombra di dubbio il centauro dell' Aprilia, Miguel Oliveira , ancora alle prese con un brutto infortunio rimediato qualche settimana fa. Il portoghese spera di tornare al massimo della condizione proprio sulla pista italiana, ma dovrà sottoporsi ad ulteriori controlli medici prima di ricevere il via libera per gareggiare.

Oliveira e i tempi di recupero

"Quello che ho riportato è un infortunio semplice da mettere a posto. Stiamo svolgendo un buon lavoro di fisioterapia per ritrovare la massima efficienza della spalla. Mi sento ancora molto scomodo in sella alla moto. In questo momento non so ancora se sarò in grado di correre al Mugello, aspettiamo fino alla settimana di GP. Voglio tornare al 100% ed essere competitivo, so che posso fare bene”, ha dichiarato il pilota portoghese Miguel Oliveira nel corso di un'intervista al sito ufficiale motogp.com.