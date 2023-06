MotoGP, Morbidelli e il possibile futuro in SBK: la posizione del pilota

ROMA - La MotoGP è pronta per tornare in pista dopo un lungo periodo di pausa con il Gran Premio d'Italia 2023, che andrà in scena questo fine settimana sul circuito del Mugello. Un appuntamento molto importante soprattutto per i piloti di casa e, oltre alle certezze rappresentate da Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi, ci si aspetta anche un miglioramento da parte di Franco Morbidelli. Il centauro della Yamaha, infatti, sta pian piano recuperando il feeling con la sua moto, anche se c'è ancora molto da lavorare per tornare al top.