MotoGP Mugello: pole di Bagnaia davanti a Marc e Alex Marquez, Bastianini 12°

MUGELLO - Il Gran Premio d'Italia, sesto round del mondiale 2023 di MotoGP, ha visto Francesco Bagnaia conquistare la pole position. Un tempo da record per il pilota della Ducati, che ha fermato il cronometro in 1:44.855, precedendo Marc e Alex Marquez, i quali completano la prima fila. Il rivale numero uno per il titolo, Marco Bezzecchi, scatterà invece dalla sesta casella, alle spalle di Jack Miller e Jorge Martin. Enea Bastianini, al rientro dopo il lungo infortunio, ha invece chiuso con il dodicesimo tempo.