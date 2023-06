Bagnaia e Marquez, lite in pista al Mugello: "Decideranno i giudici"

MUGELLO - "L'episodio con Marc Marquez? Non ho niente da dire, non mi aspetto penalizzazioni. I giudici decideranno il da farsi" . Così Francesco Bagnaia , ai microfoni di Sky Sport, ha commentato quanto accaduto con Marc Marquez nel corso delle qualifiche del Gran Premio d'Italia , sesto round del mondiale MotoGP . Pecco, infatti, si è lamentato per l'uscita dai box di Marquez, mentre aveva appena iniziato il proprio attacco al tempo, al quale ha dovuto rinunciare. Ma il campione della Ducati è comunque riuscito subito a rifarsi, firmando la pole position con tanto di nuovo record della pista.

Le parole di Marc Marquez

Marquez, che ha chiuso al secondo posto, ha voluto dare la sua versione dei fatti, spiegando: "Avevo cercato Bezzecchi ma è uscito veloce e l’ho perso. E quando Pecco è arrivato, sono andato lungo per farlo passare, ma si è fermato di fianco a me, e l’ho ringraziato perché mi ha dato poi l’opportunità di seguirlo, ma non era quello il mio obiettivo. L’episodio? Ero a una distanza sufficiente, mi sono girato, l’ho visto e sono andato lungo, non c’è nulla di cui parlare perché non ha ragione", ha concluso.

Anche Davide Tardozzi, team manager della Ducati, ha voluto dare il suo punto di vista su quanto accaduto in pista: "Hanno visto tutti quello che è successo tra Bagnaia e Marc Marquez, l'episodio si commenta da solo - ha sottolineato -. Ci sono i giudici preposti valutare per un'eventuale penalizzazione".