Mugello, infortunio Alex Rins nella Sprint: frattura di tibia e perone

Infortunio Alex Rins, la nota del team

Il team di Lucio Cecchinello ha fatto sapere che Alex Rins è stato sottoposto a una operazione chirurgica per l'applicazione di un fissatore esterno per stabilizzare la gamba e ridurre il gonfiore. Il pilota rimarrà in osservazione e una volta dimesso tornerà in Spagna per sottoporsi all'intervento definitivo. Quello di Rins, che in stagione ha raccolto una vittoria nel GP delle Americhe, è solo l'ultimo di una lunga serie di infortuni occorsi in appena sei round di motomondiale: tra i tanti, Enea Bastianini fa il suo rientro proprio al Mugello dopo essersi infortunato nel primo appuntamento a Portimao.