MotoGP, Bagnaia domina al Mugello: battuto Martin, Zarco 3°

MUGELLO - Il Gran Premio d'Italia, valido come sesta tappa del mondiale 2023 di MotoGP, ha visto la vittoria di Francesco Bagnaia. Gara perfetta per il campione della Ducati, che dopo aver perso la testa della corsa al via per lo scatto bruciante di Jack Miller, si riprende il primo posto dopo qualche curva senza lasciarlo più. Vittoria schiacciante davanti a un ottimo Jorge Martin, mentre Johann Zarco completa il podio battendo Luca Marini. Enea Bastianini, al rientro dopo l'infortunio e ancora acciaccato, termina con la nona posizione, precedendo le Yamaha di Franco Morbidelli e Fabio Quartararo. A terra, invece, sia Marc che Alex Marquez. Weekend perfetto per Pecco, dopo la pole position e la vittoria nella Sprint.