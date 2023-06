MotoGP, la classifica aggiornata dopo la gara del Mugello

MUGELLO - C'è ancora Pecco Bagnaia in testa alla classifica piloti della MotoGP dopo il Gran Premio d'Italia, valevole per la sesta tappa del Mondiale 2023. Il pilota della Ducati, infatti, ha completato l'en plein vincendo anche la gara, dopo essersi aggiudicato sia la pole position che la Sprint del sabato. Pecco si trova ora con 21 lunghezze di vantaggio su Marco Bezzecchi, il quale si vede a sua volta pressato da Jorge Martin, secondo in gara. Balzo in avanti anche di Johann Zarco, che sale al quinto posto in classifica, mentre i due fratelli Marquez, Marc e Alex, chiudono la domenica con due "0" dopo essere caduti in gara.