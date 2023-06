Bagnaia, festa al Mugello con barbecue e hot dog a bordo pista

MUGELLO - È una domenica di festa totale per Francesco Bagnaia e tutti i tifosi della Ducati : il campione del mondo, infatti, si è aggiudicato anche la gara del Gran Premio d'Italia, sesta tappa del mondiale di MotoGP, completando un weekend perfetto, che ha visto Pecco conquistare anche pole position e primo posto nella Sprint, e consolidando il primo posto in classifica piloti . Un fine settimana da urlo, terminato con la festa a bordo pista. Simpatico infatti il siparietto organizzato dal fanclub del pilota torinese, che ha organizzato un barbecue con tanto di tavolino e hot dog gustato dal campione del mondo. Un premio sicuramente meritato, dopo una gara fantastica.

Bagnaia, infatti, ha dato dimostrazione di grande forza e maturità, ancora una volta, riuscendo a scappare fin dalle prime curve e andando a chiudere la gara quasi in solitaria. Il distacco di circa un secondo e mezzo su Jorge Martin, infatti, è rimasto costante per gran parte della gara, con lo spagnolo che di fatto non è mai riuscito ad avvicinarsi troppo. Bagnaia è stato abile a gestire i primi momenti di gara, in cui è stato sopravanzato dallo scatto bruciante di Jack Miller, prima di riprendere il comando e scappare.