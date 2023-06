MotoGP, GP Germania 2023: orari, diretta tv e programmazione

ROMA – La MotoGP , archiviato il weekend del Mugello con il successo di Francesco Bagnaia , è subito pronta per tornare in pista per il Gran Premio di Germania 2023 . Le Ducati vogliono continuare a dominare la stagione, mentre Marc Marquez con la sua Honda cercherà il riscatto su un tracciato che gli ha regalato numerosi successi nel corso della carriera. Si parte venerdì 16 giugno alle ore 10:45 con la prima sessione di prove libere, mentre la seconda è prevista alle 15:00. Nella giornata di sabato 17 giugno spazio alla terza sessione di prove libere alle 10:10, mentre in seguito, alle 19:50, le qualifiche; nel pomeriggio alle ore 15:00 la sprint race. Domenica 18 giugno è in programma la gara alle ore 14:00 .

MotoGP, ecco come seguire il GP Germania

Il Gran Premio di Germania 2023 di MotoGP andrà in onda integralmente su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208), mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo e NOW. E’ inoltre prevista anche la trasmissione in chiaro su TV8 in diretta per le qualifiche e sprint race di sabato 17 giugno e per la gara di domenica 18 giugno alle ore 14:00. Infine, come di consueto, su corrieredellosport.it sarà possibile seguire il live della gara sul tracciato del Sachsenring.