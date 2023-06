MotoGP, nuovo intervento per Rins: salta Germania e Olanda

ROMA - Piove sul bagnato per la Honda che, oltre ai vari problemi di natura tecnica che non riescono a permettere ai piloti di esprimere il proprio potenziale, deve fare i conti anche con un pesantissimo infortunio. Lo spagnolo del team LCR, Alex Rins, infatti, dopo la brutta caduta subita nella sprint race vinta da Francesco Bagnaia nel Gran Premio d’Italia 2023 di MotoGP, si è sottoposto ad un intervento per la frattura della tibia. Il calvario dello spagnolo è soltanto all’inizio poiché nei prossimi giorni dovrà tornare sotto ai ferri e sarà, dunque, costretto a saltare le gara in Germania e in Olanda.