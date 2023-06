MotoGP, Bagnaia verso il GP di Germania: "Possiamo essere competitivi, ma occhio al meteo"

ROMA - “L’importante è iniziare bene per provare a completare bene. Non sarà facile, le condizioni meteo possono cambiare facilmente. Sono fiducioso, secondo me possiamo essere competitivi anche qui”. Così Francesco Bagnaia, in conferenza stampa, ha presentato le insidie del Gran Premio di Germania, settimo appuntamento del mondiale di MotoGP. Un appuntamento a cui il pilota della Ducati arriva da primo in classifica con un margine di 21 punti su Marco Bezzecchi. Una situazione completamente opposta rispetto al 2022: l'anno scorso, infatti, Bagnaia uscì dal Sachsenring leccandosi le ferite per una caduta che lo aveva portato addirittura a 91 punti di distacco da Fabio Quartararo, che lo vide costretto a una rimonta straordinaria verso il suo primo titolo iridato nella classe regina.