MotoGP: Martin vince la Sprint in Germania davanti a Bagnaia

HOHENSTEIN - E' Jorge Martin a conquistare la Sprint Race al Gran Premio di Germania, valevole per la settima tappa del Mondiale 2023 MotoGP. Il pilota spagnolo del team Pramac gestisce la gara del sabato, prendendo rapidamente la prima posizione e andando in fuga davanti alla Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, che partirà davanti a tutti anche nella gara di domenica. Sul podio c'è anche la KTM di Jack Miller, mentre è lontano Luca Marini, quarto davanti a Johann Zarco e Brad Binder. Brutto risultato per Marc Marquez, che sul "suo" circuito non entra nemmeno in top ten e chiude undicesimo. Un risultato importante, quello di Martin, che così avanza al secondo posto in classifica piloti dietro a Bagnaia, saldamente primo con 21 punti di vantaggio.