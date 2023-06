MotoGP, Bagnaia: "Contento del secondo posto, ho spinto fino alla fine"

HOHENSTEIN - "Martin era decisamente più veloce, ho cercato di chiudere il gap ma andava più forte . Mi sono accontentato del secondo posto, lui si merita questa vittoria". Pecco Bagnaia ha parlato così dopo il secondo posto nella Sprint Race al Gran Premio di Germania , settimo appuntamento stagionale della MotoGP . Il pilota Ducati , che in qualifica al mattino ha conquistato la pole position , ha chiuso con un distacco di oltre due secondi da Jorge Martin , e nel post gara ha riconosciuto la superiorità dello Spagnolo nella sfida del sabato.

Verso domenica

"Ho spinto dall'inzio alla fine ma Martin ne aveva di più - ha poi aggiunto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport -. Già nella qualifica nel secondo settore mi aveva dato tre decimi, quindi è qualcosa su cui mi devo concentrare per domani. Per il resto sono contento, è stata una bella gara da vedere, mi sono divertito. Oggi mi ha dato due secondi e 4 in una Sprint, quindi confermo che qua è messo molto meglio rispetto al Mugello"