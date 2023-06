MotoGP, Marquez alza bandiera bianca: rinuncia alla gara del Sachsenring

HOHENSTEIN (GERMANIA) - Marc Marquez alza bandiera bianca, e pone fine anzitempo al suo Gran Premio di Germania : finora, il settimo round della MotoGP sul circuito del Sachsenring era stato un vero e proprio incubo per il campione della Honda, che tra venerdì e domenica mattina è caduto ben cinque volte. E, nel warm up, ha pure rimediato una piccola frattura al pollice della mano sinistra: un infortunio dopo il quale era stato dichiarato "fit", ma è stato lo stesso Marquez a prendere la decisione di non partecipare alla gara.

Honda Repsol senza piloti al Sachsenring

Un weekend che definire tribolato è un eufemismo, quello di Marquez al Sachsenring, tra le cadute, i litigi con Bezzecchi e Zarco, e il dito medio alla propria Honda, che appare assolutamente inguidabile. Marc ha provato di tutto per ricavare una qualche prestazione degna di nota, ma il finale è sempre stato lo stesso, sulla ghiaia. In questo modo, il team Repsol non prenderà parte alla gara, dato che anche Joan Mir è fermo per infortunio.