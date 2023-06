MotoGP Sachsenring, Bagnaia: "Contento del feeling, bravo Martin a difendersi"

HOHENSTEIN (GERMANIA) - "È stata una bella gara, combattutissima, e sono contento di aver trovato quel qualcosa in più per stare vicino a Jorge. Arriviamo ad Assen con un bel feeling". Francesco Bagnaia è soddisfatto del secondo posto maturato nel Gran Premio di Germania, settimo appuntamento del mondiale di MotoGP, dopo un'intensa battaglia con Jorge Martin. I due si sono dati battaglia per tutti i 30 giri, con Pecco che nel finale ha dovuto fare i conti con la difesa arcigina dello spagnolo: "La discesa era il punto dove prendevo slancio, ma nell’ultimo giro non ce l’ho fatta perché Jorge si è coperto e non mi sentivo di tirare la staccata in curva 12 perché eravamo al limite", ha infatti sottolineato Bagnaia ai microfoni di Sky Sport.