MotoGP, Martin e la strategia al Sachsenring: "Più facile difendere che attaccare"

HOHENSTEIN (GERMANIA) - Jorge Martin è emozionato e felice dopo la vittoria nel Gran Premio di Germania, la prima in questa stagione di MotoGP. Lo spagnolo della Ducati Pramac è riuscito a battere Francesco Bagnaia al Sachsenring, avvicinandosi a Pecco in classifica. RIguardo la gara, ai microfoni di Sky Sport Martin ha spiegato: "Sentivo la sua moto, ma non pensavo che fosse così vicino! Incredibile quanto è migliorato Pecco da ieri a oggi. È stata una gara di testa, ho dovuto pensare molto dove difendere, dove tirare e quando farlo, è stato difficile per la strategia. Qui era più facile difendere che attaccare, per cui ho voluto stare davanti a tutti i costi".