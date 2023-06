MotoGP, Marquez e la rinuncia al Sachsenring: "Non mi sentivo pronto"

ROMA - Il calvario di Marc Marquez sembra non avere fine e a testimoniarlo è anche il Gran Premio di Germania 2023 di MotoGP, andato in scena lo scorso fine settimana. Lo spagnolo ha portato a casa zero punti e ben cinque cadute, che lo hanno costretto a rinunciare alla gara della domenica, nonostante avesse ricevuto il via libera da parte dei medici. A questo punto, vista la difficile situazione su una pista amica come quella tedesca, è lecito chiedersi cosa accadrà all'otto volte campione del mondo.