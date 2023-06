Ducati, test a Misano per Bautista con una MotoGP: “Obiettivo divertirmi”

ROMA - "Sono davvero felice, e sicuramente emozionato. Voglio divertirmi senza prendere rischi, visto che a breve avremo tre gare consecutive; non cercherò il limite". Così Alvaro Bautista , nelle parole riportate dal sito ufficiale della Superbike , commenta la due giorni di test in cui sarà impegnato con la Ducati MotoGP , sul circuito di Misano dove ha fatto bottino pieno di successi poche settimane fa . Per lo spagnolo, si tratta del ritorno su una moto del motomondiale dopo aver lasciato la MotoGP nel 2018 per passare in Superbike, dove nella scorsa stagione è arrivato il titolo mondiale.

Bautista in MotoGP? "Dopo il test non ci sarà niente"

La prova sulla Desmosedici, però, non avrà nessun seguito: Bautista, infatti, ha voluto spegnere sul nascere qualsiasi voce su un ritorno in MotoGP, sia a tempo pieno che per una breve apparizione. "Si tratta semplicemente di un premio per il mondiale vinto, tutto qui. La prenderò con leggerezza puntando a cercare il feeling con la moto, provando a capire tutte le differenze che ci sono ora rispetto a quando le guidavo anch'io; dopo il test non ci sarà altro, non ci sono implicazioni per il futuro", ha infatti concluso Bautista.