Honda, ad Assen torna Lecuona: sostituisce l'infortunato Mir

ROMA - Honda ha annunciato che Joan Mir salterà anche il Gran Premio di Olanda, ottavo appuntamento del mondiale di MotoGP, e al suo posto si rivedrà Iker Lecuona. Lo spagnolo, impegnato nel mondiale di Superbike, aveva già sostituito Marc Marquez a Jerez. Per quanto riguarda Mir, invece, si tratta del secondo GP saltato, dopo quello di Germania, in seguito all'infortunio rimediato al Mugello, dove, anche in quel caso, non aveva potuto partecipare alla gara. In casa Honda c'è da registrare anche il forfait di Alex Rins, che sta recuperando dalla frattura di tibia e perone rimediata, ancora una volta, al Mugello: al posto dell'ex Suzuki ci sarà Stefan Bradl.