MotoGP, Bezzecchi torna ad Assen: “Lo scorso anno ho fatto podio”

ROMA – La MotoGP continua senza sosta per il suo terzo weekend di gare consecutivo. Ad Assen va in scena il Gran Premio d’Olanda 2023 e si riparte dalla doppia vittoria conquistata da Jorge Martin ai danni del campione del mondo Francesco Bagnaia . Il pilota della Ducati ha bisogno di lanciare un segnale di risposta nei confronti dello spagnolo, in modo tale da ribadire le gerarchie all’interno della casa di Borgo Panigale. In cerca di riscatto anche Marco Bezzecchi che, nonostante il buon quarto posto ottenuto in Germania, vuole tornare a lottare per il podio su un tracciato che, lo scorso anno, lo vide tra i grandi protagonisti della gara vinta da Bagnaia.

Bezzecchi: "Qui uno dei giorni più significativi"

“Nella gara del Sachsenring ho chiuso in crescendo, ora spero di essere da subito competitivo ad Assen. Questo è da sempre un tracciato tra i miei preferiti, ma non bisogna pensare che sia una pista facile. E’ velocissima, vero, ma anche estremamente tecnica. Qui l’anno scorso ho fatto podio e ho vissuto uno giorni più significativi per la mia carriera da pilota e anche per questo non vedo l’ora di tornare in pista motivato a fare bene. Non lasciamo nulla al caso e lavoriamo sodo”. Così il pilota del team Mooney VR6, Marco Bezzecchi, pronto a tornare in pista nel weekend ad Assen.