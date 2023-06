MotoGP, Marquez in vista di Assen: “Dobbiamo restare calmi"

ROMA - Sono tempi duri per le case motociclistiche giapponesi presenti nel Mondiale di MotoGP , dato che non riescono più ad inserirsi nella lotta per la vittoria, che sembra essere diventato soltanto un affare tra Ducati . A stupire, oltre le deludenti prestazioni della Yamaha, sono quelle di Marc Marquez e della sua Honda , con la quale sembra non esserci più il feeling di un tempo. Inizialmente lo spagnolo ha provato più volte a trovare la svolta, ma in vista della gara di Assen di questo fine settimana ha le idee abbastanza chiare.

Marquez: "Mi lascio alle spalle la Germania"

L'otto volte campione del mondo Marc Marquez, a pochi giorni dal Gran Premio d'Olanda, ha praticamente alzato bandiera bianca per la lotta per la vittoria: “Arrivo ad Assen cercando di lasciarmi alle spalle il duro weekend in Germania. Abbiamo un’altra gara prima della pausa estiva e l’obiettivo è raccogliere molti dati utili per gli ingegneri in modo che possano lavorare nelle prossime settimane. Questo è l’obiettivo per il fine settimana, dobbiamo mantenere la calma e affrontare il fine settimana con un piano chiaro”.