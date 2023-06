Ducati, Bagnaia fiducioso per Assen: "Ottimo feeling con la Desmosedici"

ROMA - E' tutto pronto per il Gran Premio d'Olanda 2023 di MotoGP, che vedrà rinnovarsi l'acceso ed intenso duello tra il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia e lo spagnolo Jorge Martin. Quest'ultimo arriva dalla doppia vittoria in Germania proprio davanti al pilota della Ducati e adesso vuole provare a ripetersi. 'Pecco', dal suo canto, non ha intenzione di cedere il passo ancora una volta al rivale della Pramac e per questo motivo cercherà in tutti i modi di bissare il successo ottenuto lo scorso anno.